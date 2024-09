Fraud in the name of KFC franchise: केएफसी की फ्रेंचाइजी लेने के चक्कर में ठेकेदार गंवा बैठा 2.65 लाख रुपए, पहुंच गया थाने

Sep 22, 2024

अंबिकापुर. Fraud in the name of KFC franchise: केएफसी की फ्रेंचाइजी लेने के चक्कर में शहर का एक ठेकेदार 2 लाख 65 हजार 500 रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। दरअसल ठेकेदार ने वेबसाइट पर सर्च करते समय एक नंबर पर कॉल किया। उसने फ्रेंचाइजी (Fraud in the name of KFC franchise) देने की बात कही। फिर रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर उससे रुपए ऐंठ लिए। बाद में जब और रुपए की डिमांड की गई तो ठेकेदार की समझ में आया कि वह ठगा जा चुका है। उसने कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मोबाइल धारक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

शहर के डीसी रोड निवासी आलोक कुमार गुप्ता ठेकेदारी करता है। वह केएफसी फे्रंचाइजी (KFC franchise) व्यवसायी के लिए वेबसाइट पर सर्च कर रहा था। लॉग इन करने पर एक नंबर पर बात हुई। इसके बाद उसे मेल पर फ्रेंचाइजी (Fraud in the name of KFC franchise) व्यवसायी से रिलेटेड जानकारी दी गई। फिर उसने डिटेल भरकर फार्म सबमिट कर दिया। इसके बाद दो अलग-अलग नंबर से 2 व्यक्ति का फोन आया और रजिस्ट्रेशन के नाम पर रुपए की मांग की गई। वह इस भरासे में आ गया कि उसे फ्रेंचाइजी (Fraud in the name of KFC franchise) मिल ही जाएगी। फिर उसने उनके द्वारा दिए गए खाता नंबर में 4 सितंबर को 2 लाख 65 हजार 500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। Fraud in the name of KFC franchise: दोबारा किया डिमांड तब समझ में आई बात 2.65 लाख रुपए लेने के बाद फोन करने वालों ने फिर कॉल किया और कहा कि उक्त एरिया में कोई और अप्लाई नहीं कर सके, इसकी एनओसी के नाम पर 7 लाख 75 हजार रुपए और मांगे गए। इसके बाद ठेकेदार को संदेह हुआ तो उसने एड्रेस चेक किया। जांच में एड्रेस फर्जी (Chhattisgarh fraud) निकला। मोबाइल नंबर बंद, दर्ज कराई रिपार्ट फिर उसने जब दोनों व्यक्तियों के मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो बंद आने लगा। इसके बाद उसकी समझ में आ गया कि वह ठगी का शिकार (Fraud in the name of KFC franchise) हो चुका है। ठेकेदार ने शनिवार को मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

