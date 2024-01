Video: पूर्व मंत्री अमरजीत के बंगले में आयकर का छापा, पीए और एसआई के घर भी दबिश, रायपुर के टेंट कारोबारी को होटल से उठाया

अंबिकापुरPublished: Jan 31, 2024 11:31:36 am Submitted by: rampravesh vishwakarma

IT raid in former minister bunglow: कोयला घोटाले के आरोपियों में शामिल है नाम, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम ने सुबह अंबिकापुर स्थित बंगले में दी दबिश, पूर्व मंत्री के पीए राजेश वर्मा के घर भी पहुंची टीम

IT raid in Former Minister Amarjeet Bhagat Ambikapur bunglow

अंबिकापुर/राजपुर. IT raid in former minister bunglow: छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अंबिकापुर स्थित बंगले में आयकर विभाग (इनकम टैक्स विभाग) ने छापा मारा है। छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश की संयुक्त टीम बुधवार की सुबह करीब 5-6 बजे पूर्व मंत्री के बंगले में पहुंचकर जांच कर रही है। इसके अलावा टीम के अन्य सदस्यों ने उनके पीए राजेश वर्मा के राजपुर स्थित निवास व एसआई रुपेश नारंग के पुलिस लाइन स्थित आवास में भी दबिश दी है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का नाम कोयला व खाद्य घोटाले के आरोपियों में भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री के खिलाफ ईडी की टीम ने 17 जनवरी को एफआईआर भी दर्ज की है।