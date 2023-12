टीएस ने ली हार की जिम्मेदारी, बोले- हराने के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा था, जानते हुए भी मैं अभिमन्यू नहीं बन सका

Political News: पूर्व डिप्टी सीएम टीएस ङ्क्षसहदेव ने की विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा, सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में 1 लाख 73 हजार वोटों से पीछे रही है कांग्रेस

Former Deputy CM TS Singhdeo took responsibility of defeat in Surguja