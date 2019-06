अमरीका तक पहुंचा BJP का चुनावी नारा, विदेश मंत्री माइक पोम्पियो बोले- 'मोदी है तो मुमकिन है’

वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) के लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी का असर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिखने लगा है। चुनाव प्रचार के दौरान जिन नारों ने भाजपा को लोगों से जोड़ने का काम किया उसमें से एक था 'मोदी है तो मुमकिन है’( modi hai to mumkin hai )। अब यह नारा भाजपा समर्थकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमरीका में भी गूंजने लगा है। अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ( Mike Pompeo ) ने इस चुनावी नारे को दोहराते हुए कहा है कि 'मोदी है तो मुमकिन है’। दरअसल, माइक पोम्पियो ने भारत और अमरीका ( America ) के संबंधो को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के संबंध में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभी भारत में चुनाव प्रचार के दौरान यह नारा चला था कि 'मोदी है तो मुमकिन है’, अब भारत व अमरीका के संबंधों में भी ऐसा हो सकता है।

#WATCH: US Secretary of State Mike Pompeo, at the India Ideas Summit, in the US says, "...as Prime Minister Modi said in his latest campaign, he said 'Modi hai to mumkin hai', Modi makes it possible. I'm looking forward to exploring what's possible between our people." pic.twitter.com/jgta6OhhQd