सेना में पंजाबी जवानों को भड़काने की कोशिश की पाकिस्तानी मंत्री फवाद ने, यूं मिला जवाब

( अमृतसर, धीरज शर्मा )। धारा 370 ( Article 370 ) को निष्प्रभावी किए जाने से बौखलाए पाकिस्तान की भारतीय सेना ( Indian Army ) के जवानों को भड़काने की कोशिशों को उसी की भाषा में जवाब भी मिल रहा है। दरअसल, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ( Fawad hussain Chaudhry ) ने ट्वीट करते हुए भारतीय सेना के पंजाबी जवानों के मन में सांप्रदायिक कड़वाहट घोलने की कोशिश की, जिस पर न केवल एनडीए नीत सरकार की मंत्री हरसिमरत कौर, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने करारा जवाब दिया।

फवाद का बेतुका बयान

ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ !!



I appeal to all Punjabis in Indian army to refuse to be part of injustice/zulm and deny duty in Kashmir — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) August 13, 2019

पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधनी ने ट्वीट कर कहा था कि मैं भारतीय सेना में काम कर रहे सभी पंजाबियों से अपील करता हूं कि अन्याय का हिस्सा बनने और कश्मीर में ड्यूटी से इंकार कर दें।

अमरिंदर का वार- अपने काम से काम रखो

Stop trying to interfere in India's internal matter. And let me tell you that the Indian Army is a disciplined and nationalist force, unlike your Army @fawadchaudhry. Your provocative statement will not work, nor will the Soldiers in our Army follow your divisive diktats. @adgpi https://t.co/DAQfj0yqQ0 — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 13, 2019

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( Amrinder Singh ) ने इस पर पाकिस्तानी मंत्री को करारा जवाब दिया। सिंह ने पाकिस्तान को अपने काम से वास्ता रखने और भारत के अंदरूनी मामलों से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही यह भी कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना जैसी नहीं है। वह एक अनुशासित और राष्ट्रवादी सेना है। उन्होंने यह भी कहा कि आपके उत्तेजक बयान से काम नहीं चलेगा, और न ही हमारे सैनिक आपके विभाजनकारी फरमानों का पालन करेंगे।

कैप्टन अमरिंदर से भाव न मिलने पर यूं बैकफुट पर आए फवाद

Capt. Amarinder Singh G you are a good man and I know your heart is not with Modi Sarkar actions, injustice anywhere is a threat to justice everywhere I hope you ll support Just cause of Kashmiris n ll reject fascism of RSS/BJP in Kashmir and elsewhere ... thx u https://t.co/TEVW5aCNev — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) August 13, 2019

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब फवाद को करारा जवाब दिया, तो बैकफुट पर आए फवाद ( Fawad ) ने पैंतरा बदल दिया। बोले- कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं और मैं जानता हूं कि आपका दिल भी मोदी सरकार के एक्शन के साथ नहीं है। अन्याय कहीं भी हो, वह हर जगह न्याय के लिए खतरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप आरएसएस/बीजेपी ( RSS/BJP ) के कश्मीर और अन्य जगहों पर फासीवादी रवैये के खिलाफ हमारे साथ होंगे।

हरसिमरत गरजीं- यह हताशा आपके महापापी चरित्र को दर्शाती है

Pak minister's desperate tweet asking Punjabi Army Jawans to refuse duty in Kashmir exposes their frustration n nefarious designs. Punjabis are patriots for whom NO sacrifice is too great when it comes to their nation. @fawadchaudhry we don’t need lessons in line of duty frm you. pic.twitter.com/pVPqAmXv7e — Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) August 13, 2019

कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ( Har simarat kaur badal ) ने पलटवार करते हुए कहा कि पाक मंत्री के कश्मीर में ड्यूटी कर रहे पंजाबी जवानों को ड्यूटी से इनकार करने के बयान की हताशा महापापी चरित्र को दर्शाती है। पंजाबी देशभक्त होते हैं, जिनके लिए उनका कोई भी बलिदान देश से ज्यादा महान नहीं होता है। fawadchaudhry हमें अपने कर्तव्यों की पालना के लिए आपसे सबक लेने की कोई जरूरत नहीं है।

खिसियाए फवाद ने करतारपुरा पर की ब्लैकमेल की कोशिश

Looking forward to see you at opening of Kartarpur, and dont be puppet of #ModiSarkar westIndia Company must not be allowed to occupy land of #MaharajaRanjeetSingh https://t.co/vsS3txZWfL — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) August 13, 2019

केंद्र सरकार में मंत्री और पंजाब से आने वाली पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर के कड़े पलटवार से झल्लाए फवाद ने हरसिमरत कौर को करतारपुर कॉरीडोर ( Kartarpur Coridor ) को लेकर ब्लैक मेल करने की कोशिश की और कहा कि आपको करतारपुर कॉरीडोर पर आगे देखने की जरूरत है। आप मोदी सरकार की पपेट न बनें।

पंजाब की ताजातरीन खबरों के लिए यहां क्लिक करें...