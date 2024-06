Jyotiraditya Scindia News: ऐसा क्या हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हारे हुए प्रत्याशी के भाई को मंच पर बुला लिया

अपना भाषण रोकते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अजय इधर आओ और ये डब्बा दो। अजय अपने फोन का इस्तेमाल बात करने के लिए करता है। सिंधिया ने कहा कि अजय गांव का किसान है, लेकिन 5जी इंटेलिजेंट विलेज बनने से फसल में पानी कब देना है, यह पता कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य ने आगे बताया कि खेत के किस हिस्से में पानी की कमी है, यह भी जानकारी मिल जाया करेगी। जिसके बाद वे उस स्थान पर पानी बढ़ा सकते हैं। बिजली की भी बचत होगी। ज्योतिरादित्य ने कहा कि गांव में ड्रोन लगेंगे और कैमरा भी होगा।

अजय के खेत में इल्ली लगती है, जब तक पता लगता है, तब तक फसल समाप्त हो जाती है, लेकिन इस नई तकनीक से ड्रोन उड़ेगा तो पता चल जाएगा कि कीड़े आ गए हैं, इसके बाद मोबाइल में अलार्म बजेगा। इसके बाद हम कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। हालांकि सिंधिया ने कहा कि भगवान न करें कोई बीमारी लगे, लेकिन शुगर जैसी बीमारी को भी यदि कंट्रोल करना है तो ऐसी तकनीक है कि आपके शरीर के तापमान के साथ ही शुगर कंट्रोल को भी मोबाइल बता देगा।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताईं प्राथमिकताएं केंद्रीय मंत्री (Union Minister for Communications and Development of North Eastern Region) ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पांच प्राथमिकताएं बताते हुए मंच से माफिया पर नाराजगी जताई और कहा कि चाहे भूमाफिया हो या राशन माफिया, सभी तरह के माफिया का क्षेत्र से निपटारा करेंगे। उन्होंने मोबाइल दिखाकर कहा कि इस डब्बे की बहुत बात करता था, अब इस डब्बे की जिम्मेदारी मुझे मिल गई। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर में आए।

सिंधिया ने कहा कि वे इस क्षेत्र से सभी तरह के माफिया का निपटारा करेंगे। न भू-माफिया रहेगा और न राशन माफिया, न खाद माफिया। एक-एक माफिया के पीछे आपका यह चौकीदार खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि खाद माफिया सक्रिय हो गया था, क्षेत्र के तीनों कलेक्टरों को निर्देश दिए और खाद व्यवस्था में सुधार कराया। इस दौरान विधायक बृजेंद्र सिंह यादव, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी, भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी, नपाध्यक्ष नीरज मनोरिया व जिपं अध्यक्ष अजयप्रताप यादव मौजूद थे।

विकास और जरूरत को पूरा करुंगा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी पांच प्राथमिकता हैं, माफियाओं का क्षेत्र से निपटारा, शासन की योजना को अंतिम तबके तक पहुंचाना, पिछड़ चुके परिवारों का विकास और क्षेत्र की मांग और जरूरतों को पूरा करना।

छात्रा शुभि शर्मा ने पत्र देकर कहा कि घर पर वह व उसकी मां है, मां ट्यूशन पढ़ाकर परिवार चलाती हैं, मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली है व आगे पढ़ना चाहती हूं, किसी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए।

सिंधिया ने कहा कि क्षेत्र व मप्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और कांग्रेस को तमाचा मारा है। यह फैलाए गए झूठ पर सत्य की जीत है, विश्वास की जीत है।

उन्होंने जिपं अध्यक्ष अजयप्रताप सिंह यादव को बुलाकर उनका मोबाइल दिखाते हुए समझाया कि इस डब्बे पर पता चलेगा कि किस खेत में पानी की कमी है और कब पानी छोडऩा है, इससे बिजली व पानी की बचत होगी। इसकी अलार्म से पता चलेगा कि खेत में इल्ली आ गई है, फसल को कीड़े खाने से पहले कीटनाशक दवा चला दो। गांव में फाइबर ऑप्टीकल बिछेगी, ड्रोन होंगे और 5जी तकनीक रहेगी।