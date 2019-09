भूकंप के झटके से थर्राया अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दहशत में घरों से निकले लोग

काबुल। आतंकी हमलों से जूझ रहे अफगानिस्तान में गुरुवार को प्राकृतिक आपदा ने भी हिलाकर रख दिया। दरअसल, गुरुवार की दोपहर 2:52 को हिंदू कुश क्षेत्र समेत देश के विभिन्न हिस्सों में 5.8 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए।

भूकंप के झटका महसूस कर कई लोग अपने घरों और कार्यालय की इमारतों से निकल कर सड़क पर आ गए। झटका इतना जबरदस्त था कि इसका कंपन पाकिस्तान के भी कई इलाकों में महसूस किए गए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल, शांगला, पेशावर, स्वात, मलकंद और हजारा डिवीजन में झटके महसूस किए गए।

भूकंप के झटके से हिला फिजी, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.5 मापी गई

राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था, जो कि 251 किलोमीटर की गहराई पर थी।

बता दें कि इससे पहले 9 सितंबर को इस्लामाबाद और कश्मीर के कुछ हिस्सों में सुबह 11:40 बजे 5-तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। भूकंप का केंद्र बिन्दु कश्मीर में भारतीय सीमा के पास लगभग 12 किलोमीटर की गहराई पर था।

India Meteorological Department (IMD): An earthquake of magnitude 5.0 on the Richter scale, struck Hindu Kush region of Afghanistan, at 2:52 pm, today.