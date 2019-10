बौखलाए PAK आर्मी का झूठा दावा, कहा- 27 फरवरी से अबतक LoC पर 60 से अधिक भारतीय सैनिकों को मारा

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों पर भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी की बौखलाहट का आलम यह है कि सीमा पर हर दिन सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की नापाक कोशिश में जुटा है।

इसी कड़ी में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने एक बयान में कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) में फायरिंग के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 60 से अधिक भारतीय सैनिकों को मार गिराया है।

भारत की कार्रवाई से बौखलाए PAK का दावा, आसिफ गफूर ने कहा- हमने 9 भारतीय सेना को मारा

इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर फरवरी से अबतक 60 से अधिक भारतीय सैनिकों को मारा है।

Since 27 Feb 19 Pak Army has killed over 60 Indian soldiers on LOC besides injuring many & destroying their bunkers. Artillery gun positions also damaged forced to relocate. 2 IAF Jets shot down by PAF, 2 helis met fratricide under fear. Indian Navy under deterrence.#CostForCDS