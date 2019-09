चंद्रयान-2 की कीमत बता कर फंस गए आसिफ गफूर, ट्विटर पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बौखलाए पाकिस्तानियों का दिमाग लगता है हिल गया है। तभी तो आजकल अनाब-शनाब बयानबाजी कर रहे हैं।

पहले कश्मीर मुद्दे को लेकर पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की कोशिश की और जब कामयाबी नहीं मिली तो अब भारत की सफलता पर भी तंज कसने और गलत बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं।

इसी कड़ी में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने भारत के महत्वकांक्षी योजना चंद्रयान-2 को लेकर निशाना साधा। लेकिन वे अपने ही बयान में खुद फंस गए।

चंद्रयान-2: लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने की बड़ी वजह आई सामने, अब ISRO इस तैयारी में जुटा

दरअसल, आसिफ गफूर ने चंद्रयान-2 पर टिप्पणी करते हुए उसकी कीमत 100 गुना अधिक बता दिया। सोशल मीडिया पर फिर यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया।

आसिफ गफूर ने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से भारत के चंद्रयान-2 मिशन को लेकर एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा 'भारत सरकार ने चंद्रयान-2 से संपर्क टूटने के बाद करीब 900 अरब रुपये का नुकसान कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में संपर्क टूटने से कितना नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा, सिर्फ पैसों का ही नहीं!! इंशा अल्लाह!’

Loss of 900 Billions to indian govt for losing communication with #Chandrayan2.

How much for blocking communication in IOJ&K?

Much much more.... and not financially alone.

In Shaa Allah.#کشمیر_بنے_گا_پاکستان — Asif Ghafoor (@peaceforchange) September 7, 2019

Sir Gen Ghafoor too does not know the counting well like his brother Fawad. 900 crores (9 billion) would be more accurate than 900 billion-90000 crores. Which country invests this much amount on space mission! — Rohan Pramod Manoor (@rohanmanoor) September 9, 2019

900 billion is 90000 crores...he don't even know that 900 crores is 9 billion...kahan Kagan se aate hai yeh namuane..🤣🤣😂 @nailainayat @GernailSaheb — kidzone (@pinku_046) September 8, 2019

ट्विटर पर जमकर ट्रोल हुए गफूर

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अपने ट्वीट को लेकर ट्विटर पर जमकर ट्रोल हो गए। यूजर्स ने गफूर की गलती तुरंत पकड़ ली और फिर उनके गणित ज्ञान को लेकर जमकर ट्रोल किया।

एक यूजर्स ने लिखा '900 करोड़ रुपए के बारे में इतनी भी जानकारी नहीं है, कहां से आते हैं ऐसे नमूने?’ एक शख्स ने तो गफूर को पूरा गणति ही सिखा दिया। यूजर्स ने बताया कि मिलियन-बिलियन में क्या अंतर है।

घुटनों के बल आया परमाणु युद्ध की धमकी देने वाला PAK, कहा- बातचीत से हो कश्मीर मुद्दे का समाधान

बता दें कि भारत के चंद्रयान-2 मिशन का कुल बजट 973 करोड़ रुपये है, जबकि आसिफ गफूर ने इसे 900 अरब बता दिया, जो कि 100 गुना अधिक है।

मालूम हो कि इससे पहले पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने भी चंद्रयान-2 को विफल करार देते हुए भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी आम लोगों ने ही चौधरी को सबक सिखा दिया।

