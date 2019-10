भारत की कार्रवाई से बौखलाए PAK का दावा, आसिफ गफूर ने कहा- हमने 9 भारतीय सेना को मारा

इस्‍लामाबाद। आतंकियों पालन-पोषण करने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने रविवार को सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कार्रवाई करते हुए आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया।

इससे बौखलाे पाकिस्तान ने फिर से झूठ का सहारा लेते हुए दावा किाय है कि जवाबी कार्रवाई में उसने 9 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने यह भी कबूल किया है कि भारतीय सेना की कार्रवाई में एक पाकिस्तानी जवान और तीन नागरिक भी मारे गए हैं।

हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारतीय सेना की कार्रवाई में भारी संख्या में पाकिस्तानी मारे गए हैं। पाकिस्‍तानी सेना के प्रवक्‍ता आसिफ गफूर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमने (पाकिस्तान) भारत के दो बंकर तबाह किए हैं।

Two more civilian casualties succumbed to injuries. Total 5 civilians Shaheed. Indian guns silent as of now to undertake evacuation of their dead and injured after effective and befitting response from Pakistan Army.

Typical of Indian media falsely claiming targeting of alleged camps. Get access to IOJ&K & have moral courage to cover damages caused by Pak Army. All your previous claims met their fate so shall this one. Follow journalistic ethos of Pak Media for reporting with responsibility.