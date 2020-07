Coronavirus को लेकर China ने Hong Kong पर लगाया नया प्रतिबंध, आज से नए नियम लागू

बीजिंग। पूरी दुनिया कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) के संकट से जूझ रही है। वहीं, पहले हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू ( National Security Act in force in Hong Kong ) करने को लेकर भारी विरोध का सामना कर रहे चीन ने अब कोरोना वायरस को लेकर हांगकांग ( Coronavirus In Hon Kong ) पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध आज यानी शुक्रवार सुबह 10 बजे से लागू भी हो गया है।

दरअसल, एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चीन ने हांगकांग से बीजिंग ( Bijing ) आने वाले लोगों के लिए नए नियम लागू किए हैं। इस नियम के मुताबिक, चीन आने वाले लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित ( Coronavirus infected ) ना होने का प्रमाणपत्र देना होगा। इसके साथ ही 14 दिन तक पृथक यानी क्वारंटीन ( Quarantine ) में भी रहना होगा।

चीन ने अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र हांगकांग ( Semi-Autonomous Region Hong Kong ) में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देख नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, चीन आने से तीन दिन पहले COVID-19 की जांच कराई जानी चाहिए। बता दें कि छात्रों, प्रतिदिन सीमा पार करने वाले ट्रक चालकों सहित विशेष उद्योगपतियों और द्विपक्षीय नीतियों के तहत मान्यता प्राप्त लोगों को पृथक ( Quarantine ) रहने के नियम से छूट दी गई है।

दुनियाभर में 6 लाख के करीब मौत

आपको बता दें कि हांगकांग में गुरुवार को कोरोना ( Coronavirus In Hong Kong ) के सबसे अधिक 67 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1764 तक पहुंच गई। पूरी दुनिया की बात करें तो बहुत ही तेजी के साथ कोरोना संक्रमितों ( Corona Infected ) की संख्या बढ़ रही है।

पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 1.38 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं करीब 6 लाख (5.91 लाख) लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमितों व मरने वालों की संख्या के मामले में अमरीका ( America Coronavirus ) सबसे अधिक प्रभावित है। अमरीका में कोरोना से अब तक 3,695,581 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस महामारी ने 141,125 लोगों की जान ले ली है।

कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले दूसरे स्थान पर ब्राजील है। ब्राजील में कोरोना ( Coronavirus In Brazil ) के चलते 76,822 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं संक्रमितों की कुल संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत ( Coronavirus in india ) तीसरे स्थान पर है। भारत में 10 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 25,644 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।