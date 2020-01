बौखलाए इमरान खान की गिदड़भभकी, कहा- भारत ने कोई भी कार्रवाई की तो चुप नहीं रहेंगे

इस्लामाबाद। बालाकोट एयरस्ट्राइक ( Balakot Airstrike ) के बाद से डरे-सहमे और बौखलाए पाकिस्तान ( Pakistan ) ने भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ( PM Imran Khan ) ने रविवार को कहा कि यदि भारत ने किसी भी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल ( LoC ) या PoK में किसी तरह से कोई कार्रवाई करता है तो वह चुप नहीं रहेगा।

इमरान खान ने एक ट्वीट करते हुए कहा 'मैं भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर LoC के पार भारत अपने सैन्य हमले जारी रखता है तो पाकिस्तान मूकदर्शक बना नहीं रहेगा।'

इमरान खान ने यूएन में चीन की कोशिश को सराहा, कहा-कश्मीर को नैतिक व कूटनीतिक समर्थन जारी रहेगा

बता दें कि सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। इससे पाकिस्तान बौखला गया है। साथ ही बीते दिनों PoK को लेकर आर्मी चीफ मुकुंद नरवाने की ओर से दिए गए बयान को लेकर भी इमरान खान के पाकिस्तान के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं।

I want to make clear to India and the international community that if India continues its military attacks killing civilians across LOC, Pakistan will find it increasingly difficult to remain an inactive observer along the LOC.