हाफिज सईद पर केस: पाकिस्तान की कार्रवाई पर भारत को भरोसा नहीं, कहा- पहले भी पलट चुका है पाक

नई दिल्ली। वैश्विक दबाव और बहिष्कार के डर से पाकिस्तान एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तभी तो पाक सरकार ने पहली बार जमात-उद-दावा के सरगना और वैश्विक आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बुधवार को टेरर फंडिंग मामले में हाफिज सईद समेत 4 संगठनों के 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। हालांकि, पाकिस्तान के इस कदम पर फिलहाल भारत ने भरोसा जताने से इनकार किया है। भारत ने कहा है कि हमने पहले भी ऐसी 'कार्रवाईयां' देखीं हैं।

Government Sources on "Pakistan booking Jamaat-ud-Dawa's Hafiz Saeed , 12 of his aides, & 4 more organisations in cases of terror financing": We have seen this 'action' before. It is Important that the action is irreversible and verifiable. pic.twitter.com/yXjun2YdzX