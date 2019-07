टेरर फंडिंग पर सख्त हुआ पाकिस्तान, हाफिज सईद समेत कई बड़े आतंकियों पर केस दर्ज

लाहौर। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लम्बे समय तक बहाने बनाने वाले पाकिस्तान को आखिर अब उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा रहा है। टेरर फंडिंग को लेकर एफटीएएफ ( FATF on terror funding ) की धमकी के बाद पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई लगती है। एक बड़ा कदम उठाते हुए पाक सरकार ने हाफिज सईद ( Hafiz Saeed ) सहित दर्जन भर आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और भारत में 26/11 हमलों के आरोपी आतंकी सईद और अन्य कई आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने टेरर फंडिंग के आरोप में केस दर्ज किया है।

हाफिज सईद पर केस दर्ज

इस मामले में जानकारी देते हुए पंजाब काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) ने बुधवार को कहा कि जमात-उद-दावा के हाफिज सईद और अन्य को आतंकी वित्तपोषण के मामलों में दर्ज किया गया है। बुधवार को जारी एक बयान में, CTD के प्रवक्ता ने कहा कि हाफिज सईद और उसके संगठन के अन्य सदस्यों के खिलाफ ये केस दर्ज किए गए हैं। ये मामले लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान में एक एनजीओ के नाम पर पैसा इकठ्ठा करने के आरोप में दर्ज किये गए हैं। आरोप है कि एनजीओ के नाम पर ये संगठन टेरर फंडिग करते थे। ये मामले अल-अनफाल ट्रस्ट, दावत उल इरशाद ट्रस्ट आदि पर दर्ज किए गए हैं।

पाकिस्तान: पंजाब में टेरर फंडिंग के खिलाफ सख्त हुआ अभियान, जैश और जमात के 12 आतंकियों को सजा

टेरर फंडिंग के लिए हुई कार्रवाई

प्रवक्ता ने आगे कहा कि इन संगठनों के टेरर फंडिंग के मामले में बड़े पैमाने पर जांच शुरू की गई है, इस जांच के दायरे में जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा भी शामिल हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि FATF की फटकार के बाद पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को ऋण देने के मामले में एक मीटिंग करने वाला है। इसके चलते ही पाकिस्तान ने हाफिज सईद और अन्य आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करते हुए ये दावा किया है कि पाक आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। साथ ही इस बड़े फैसले से पाकिस्तान ने एफएटीएफ के उस दावे को भी नकारने की कोशिश की है जिसमें पाकिस्तान को टेरर फंडिंग का समर्थक बताया जा रहा था।

Pak media: Hafiz Saeed of Jamaat-ud-Dawa&others booked in cases of terrorism financing.Cases registered in Lahore, Gujranwala&Multan for collection of funds for terrorism financing through assets made in names of Non-Profit Orgs including Al-Anfaal Trust,Dawat ul Irshad Trust etc pic.twitter.com/ZxG8pKuua0