पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 17 आतंकियों का किया एनकाउंटर

पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। लंबे समय से पाकिस्तान को आतंकियों के लिए एक सुरक्षित जगह माना जाता रहा है। दुनियाभर के आतंकियों को पाकिस्तान में शरण दी गई है। आतंकवाद को फलने-फूलने में पाकिस्तान की तरफ से पूरी मदद की गई है। हालांकि अब पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद के जाल में फंस चुका है। आए दिन देश में कहीं न कहीं आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि सेना और पुलिस भी इन आतंकियों से सुरक्षित नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रांत है, जिसकी बॉर्डर अफगानिस्तान (Afghanistan) से लगती है, लेकिन देश के दूसरे प्रांत भी आतंकवाद से सुरक्षित नहीं हैं। हर साल पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग आतंकी हमलों में मारे जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से एक्टिव है और आतंकियों को मारने के लिए समय-समय पर सैन्य अभियान चलाती हैं।