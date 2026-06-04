4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने किया इनकार, पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से नहीं मिली कोई चेतावनी

Iran-US War: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जारी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों में बातचीत भी जारी है। इसी बीच अब अमेरिकी मंत्री मार्को रुबियो ने एक बड़ा बयान दे दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jun 04, 2026

Marco Rubio

मार्को रुबियो (File Photo)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर के दौरान भी समय-समय पर हमले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन हमलों का सीज़फायर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस वजह से दोनों देशों के बीच होने वाली डील में समय लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही डील फाइनल हो सकती है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो (Marco Rubio) ने उन रिपोर्ट्स से इनकार किया है जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान (Pakistan) के ज़रिए ईरान ने चेतावनी दी थी।

किस चेतावनी के बारे में रुबियो ने किया ज़िक्र?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए एक चेतावनी भेजी थी कि अगर अमेरिका से युद्ध और बढ़ा, तो ईरान परमाणु हथियार का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। हालांकि रुबियो ने इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया कि ऐसा कोई संदेश ट्रंप प्रशासन तक पहुंचा था। रुबियो ने साफ कर दिया कि अगर ऐसा हुआ होता, तो उन्हें इसकी जानकारी ज़रूर होती।

ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ है अमेरिका

यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि अमेरिका ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम 1950 के दशक में अमेरिका की मदद से ही शुरू हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहावर के ‘Atoms for Peace’ कार्यक्रम के तहत 1957 में दोनों देशों ने परमाणु सहयोग समझौता किया। अमेरिका ने ईरान को रिसर्च रिएक्टर और तकनीकी सहायता दी थी।

1979 की ईरानी क्रांति के बाद सब बदल गया। अमेरिका और ईरान के बीच संबंध बिगड़ गए। अमेरिका को डर था कि नया इस्लामी शासन परमाणु प्रोग्राम को शांतिपूर्ण ऊर्जा के बजाय हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से 1980 के दशक से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए जो अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। IAEA की रिपोर्ट्स और अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं।

2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन सीमित किया और बदले में उसे प्रतिबंधों में राहत मिली। लेकिन 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर निकलकर ‘मैक्सिमम प्रेशर’ अभियान शुरू किया और ईरान पर भारी प्रतिबंध लगाए। तब से अमेरिका का स्थायी रुख रहा है कि ईरान को कभी परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे इज़रायल और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को खतरा है। ईरान ने कई बार कहा है कि उसके परमाणु प्रोग्राम का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा विकसित करना है, लेकिन अमेरिका का लक्ष्य ईरान के परमान्य प्रोग्राम को पूरी तरह से रोकना है।

ज़िंदा हैं मोजतबा खामेनेई

रुबियो ने इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) ज़िंदा हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोजतबा अमेरिकी हमले में घायल हो गए थे, जिसकी पुष्टि ईरान ने भी की थी। हालांकि ईरान ने यह भी बताया कि मोजतबा स्वस्थ हैं और उनकी स्थिति में तेज़ी से सुधार हो रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Published on:

04 Jun 2026 08:53 am

Hindi News / World / अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने किया इनकार, पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से नहीं मिली कोई चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘भगोड़ा नहीं हूं मैं, राहुल गांधी क्यों करते हैं मुझ पर हमले?’, ललित मोदी ने साधा कांग्रेस सांसद पर निशाना

Lalit Modi and Rahul Gandhi
विदेश

अमेरिकी सेना के हमले में दो नार्को-आतंकियों की मौत, पानी में बह गए नाव में लदे ड्रग्स

US strikes drugs carrying vessel
विदेश

इज़रायली सेना ने गाज़ा में अपार्टमेंट बिल्डिंग पर किया हमला, 8 लोगों की हुई मौत

Israel attacks Gaza
विदेश

इजरायल-लेबनान के बीच युद्धविराम लागू करने पर बनी सहमति, हिजबुल्लाह पर रखी गई बड़ी शर्त

Israel Lebanon negotiations
विदेश

ईरान के हमले में अगर किसी अमेरिकी सैनिक की हुई मौत तो डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर देंगे सीज़फायर

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.