पाकिस्तानी सेना ने किया 27 आतंकियों का एनकाउंटर, हथियार और गोला-बारूद भी किए बरामद

पाकिस्तान को लंबे समय से आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान भी आतंकवाद के दलदल में धंस चुका है। पाकिस्तान में आए दिन ही कहीं न कहीं आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। आतंकी हमलों से देश की जनता के साथ ही पुलिस और सेना भी सुरक्षित नहीं है। आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने सेना को सख्त निर्देश दे रखे हैं कि हर ज़रूरी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे देश से आतंकवाद को खत्म किया जा सके।