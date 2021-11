तूफानी बारिश के साथ मिस्र में आसमान से टपके हजारों जहरीले बिच्छू! काटने से एक घंटे में हो रही मौत, 500 लोग अस्पताल में भर्ती, 3 की मौत

नई दिल्ली।

मिस्र में इन दिनों लोग जहरीले बिच्छुओं का कहर झेल रहे हैं। खासकर, देश के दक्षिणी अस्वान इलाके में इस समय हजारों की संख्या में अचानक बिच्छू आ गए हैं। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले हुई तूफानी बारिश के साथ ये बिच्छू आसमान से टपके हैं।

इन जहरीले बिच्छुओं के डंक मारने से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 500 लोग अस्‍पताल पहुंच गए हैं। कई सांप भी बिल में पानी घुस जाने के बाद बाहर निकल आए हैं जिससे परेशानी और बढ़ गई है।

Scorpions have infested Egypt’s southern city of Aswan, killing three people and stinging more than 400 after a severe #thunderstrom pic.twitter.com/2FrkcV6aZd

मिस्र स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक हर साल अस्‍वान इलाके में एक इंच बारिश होती है लेकिन इस साल असामान्‍य तरीके से भारी बारिश हो गई और बर्फ भी गिरी है। बिच्‍छू आमतौर पर दिन में दरार और चट्टानों के नीचे छिपे होते हैं और रात के समय ये निकलते हैं। ये रात में छोटी छिपकली और कीड़ों का शिकार करते हैं। अभी तक मृतकों के बारे में कोई भी डिटेल नहीं सामने आया है।

Heavy rain and flooding in a southern province in Egypt have left three people dead and more than 500 others hospitalized from scorpion stings, state-run media reported. STORY: https://t.co/6i2VkvS7hH pic.twitter.com/Ht0Gm3gb15