पाकिस्तान: उग्र भीड़ ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर की पत्थरबाजी, नाम बदलने की दी धमकी

लाहौर। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। वहां सिख समुदाय के पवित्रतम स्थलों में से एक गुरुद्वारा ननकाना साहिब ( nankana sahib pakistan ) पर आक्रोशित मुस्लिमों की भीड़ द्वारा पथराव ( Stone pelting ) किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद हसन के परिवार के नेतृत्व में एक भीड़ जुटी है। हसन पर पहले एक सिख लड़की के अपहरण कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह का आरोप लग चुका है।

ननकाना साहिब का नाम गुलाम-ए-मुस्तफा करने की धमकी



शुक्रवार को पवित्र स्थल पर हुए हमले के दौरान प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी है कि वे जल्द ही इस जगह का नाम बदलवा देंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही ननकाना साहिब का नाम गुलाम-ए-मुस्तफा करवा दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ तो यहां तक कह गई कि कोई भी सिख ननकाना में नहीं रहेगा। आपको बता दें कि यह घटना ऐसे वक्त हुई जब लाहौर में शनिवार से तीन दिन का अंतरराष्ट्रीय सिख सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार

इस उग्र घटना के बाद पुलिस वहां पहुंची और कार्रवाई करते हुए कई पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया। इस पूरे पत्थरबाजी के दौरान कई लोग गुरुद्वारे में ही फंस रहे। आपको बता दें कि लाहौर से 75 किलोमीटर दूर ननकाना साहिब वह स्थान जहां सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इमरान से दखल देने की मांग की

भारत में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, 'इमरान खान से अपील है कि तत्काल इस मामले में दखल दें और गुरुद्वारा में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जाए और ऐतिहासिक गुरुद्वारा को आक्रोशित भीड़ से बचाया जाए।' इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। एक यूजर ने लिखा कि एक किडनैपर फैमिली भीड़ का नेतृत्व कर रही है और पूजा स्थल पर पथराव कर रही है। ये लोग जंगली हैं।

Appeal to @ImranKhanPTI to immediately intervene to ensure that the devotees stranded in Gurdwara Nankana Sahib are rescued and the historic Gurdwara is saved from the angry mob surrounding it.https://t.co/Cpmfn1T8ss