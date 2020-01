पाकिस्तान: पुलिस गिरफ्त में आया ननकाना साहिब हमले के आरोपी इमरान चिश्ती

पंजाब। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे ( nankana sahib pakistan ) पर हमला करनेवाले प्रमुख आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। पंजाब पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। इमरान चिश्ती ( Imran Chisty ) नाम के शख्स को मुख्य आरोपी करार देते हुए अरेस्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है चिश्ती ही गुरुद्वारे पर हमले का साजिशकर्ता है।

एक सिख युवक की अगवा कर हत्या

ननकाना साहिब में हुई इस घटना के बाद से वहां के अल्पसंख्यक सिखों में डर फैल गया है। इस हमले की भारत समेत दुनियाभर में रह रहे सिख समुदाय के लोगों ने इस हमले की निंदा की। यही नहीं, गुरुद्वारा में पत्थर फेंकने की घटना के अगले ही दिन एक सिख युवक को अगवा कर हत्या कर दी गई।

पाकिस्तान की सीनाजोरी! कहा- ननकाना साहिब को नहीं पहुंचा नुकसान, खबरें झूठी

Punjab (Pakistan): Imran Chishti, the person who was accused of inciting violence against Sikhs in Nankana Sahib Gurdwara has been arrested by police. pic.twitter.com/eQJXBflm5d