Kabul Airport से करीब 150 लोगों को तालिबानियों ने किया किडनैप, इनमें कई भारतीय, सभी सुरक्षित

नई दिल्ली। तालिबान ( Taliban ) के कब्जे के बाद अफगानिस्तान ( Afghanistan ) के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कई भारतीय इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल काबुल में एयरपोर्ट ( Kabul Airport ) की ओर जा रहे 150 लोगों का तालिबानी आतंकियों ने अपहरण कर लिया है।

बताया जा रहा है इसमें कई भारतीय भी शामिल हैं। स्‍थानीय मीडिया ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्‍होंने बताया कि अपहरण किए गए ज्‍यादातर लोग भारतीय हैं, लेकिन उनके साथ अफगान नागरिक और अफगानिस्‍तान में रहने वाले सिख भी शामिल हैं। भारतीयों को पीटे जाने की भी खबर है। वहीं तालिबान ने इस खबरों का खंडन किया है।

#Breaking: All #Indians are safe. and the people who took them collecting their passports and checking them and investigating. a source told @Etilaatroz abductors told them that all will move back to the #kabulairport. now they are in a garage close to the #kabulairport — Zaki Daryabi (@ZDaryabi) August 21, 2021

सुरक्षित हैं भारतीय

अब ये खबरें भी सामने आ रही है कि अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास से अगवा किए गए भारतीयों समेत सभी 150 लोग सुरक्षित हैं। अफगानी मीडिया के मुताबिक तालिबानी इन लोगों के पासपोर्ट की जांच कर रहे हैं। तालिबानी अपहरणकर्ताओं ने उनसे कहा था कि सभी लोगों को काबुल एयरपोर्ट पर फिर से ले जाया जाएगा। अब ये सभी लोग काबुल एयरपोर्ट के पास एक गैराज में मौजूद हैं।

#BREAKING: Over 150, mostly Indian citizens, abducted near Kabul airport.

Men affiliated with the Taliban have abducted over 150 people, mostly Indian citizens, from an area close to Hamid Karzai International Airport earlier this morning, a source confirmed to Kabul Now. pic.twitter.com/IYuiWWnHmL — Kabul Now (@KabulNow) August 21, 2021

अभी सरकार की ओर से इस घटना की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच तालिबान ने अफगान मीडिया से बातचीत में भारतीयों के अपहरण की खबर का खंडन किया है।

काबुल के नॉर्दन गेट से लोगों की एंट्री होती है। यहीं पर कई तालिबानी यहां पहुचे और लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ये लोग पंजाबी में भी बात कर रहे थे, ऐसे में इस घटना के पीछे आईएसआई के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद बाहर खड़े कई भारतीय तुरंत गुरुद्वारे लौट गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तालीबानी 8 मिनी वैन में बैठे थे और उस समय सुबह के एक बज रहे थे। ये लोग काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे घुस नहीं पाए।

Multiple Afghan media outlets report kidnapping by Taliban of persons awaiting evacuation from #Kabul. Among them are reported to be Indian citizens. No official confirmation of this, more details awaited — ANI (@ANI) August 21, 2021

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने भारतीयों से कहा कि वे उन्‍हें दूसरे गेट से ले जाएंगे लेकिन वे अब कहां हैं, इसका पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय अधिकारियों का एक दल काबुल एयरपोर्ट के बाहर अभी मौजूद है। ये अधिकारी फंसे हुए भारतीयों की मदद कर रहे हैं।

वहीं तालिबान ने इस खबर को खंडन किया है। तालिबान के प्रवक्ता अहमदुल्ला वसीक ने कहा यह खबर पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है। अहमदुल्ला वसीक ने बताया कि तालिबान ऐसी हरकत नहीं करता है।