Solar Eclipse 2023: हाइब्रिड सूर्यग्रहण इस राशि के लिए आफत, बचने के लिए जरूर कर लें ये उपाय

भोपालPublished: Apr 15, 2023 02:01:20 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Solar Eclipse 2023: Hybrid Solar eclipse will be dangerous for Aries: बुध के मेष और मंगल के मिथुन राशि में होने के कारण राशि परिवर्तन योग बन रहा है। चूंकि यह मेष राशि में ही बन रहा है, तो मेष राशि वालों को इस राशि परिवर्तन के योग से बेहद अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा पत्रिका.कॉम के इस लेख में बता रहे हैं मेष राशि को कैसे प्रभावित करेगा सूर्य ग्रहण, किन उपायों को करने से मिलेगी मुश्किलों से राहत...