Solar Eclipse2023: साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 को, ग्रहण की अवधि में भूलकर भी न करें ये काम

भोपालPublished: Apr 10, 2023 01:52:23 pm Submitted by: Sanjana Kumar

First Solar Eclipse held on 20th April do not make these mistakes: सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। इस बार वैशाख महीने की अमावस्या तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 20 अप्रैल को रहेगी। यानी सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगेगा। इस खगोलिय घटना का शास्त्रों में बेहद महत्व माना गया है।