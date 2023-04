Sun Transit in Aries: मेष संक्रांति में होगी सूर्य-राहु की युति, बनेगा विनाशकारी ग्रहण योग, इस राशि के लोग झेलेंगे परेशानियां

Sun Transit in Aries meet with rahu, make grahan yoga, effects on you: भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ होगा, इनके मान सम्मान में वृद्धि के योग बनेंगे। वहीं मेष राशि में सूर्य और राहु की युति का निर्माण भी हो रहा है। यही नहीं सूर्य देव के मेष राशि में प्रवेश से सूर्य और राहु की युति भी बनने जा रही है। सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में सभी राशियों को सतर्क भी रहना होगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें सूर्य और राहु की युति से किन्हें रहना होगा सतर्क...