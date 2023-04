Surya Gochar 2023: 3 दिन बाद इन राशियों को मिलने वाला है बेशुमार पैसा, संपत्ति और प्रमोशन भी

भोपालPublished: Apr 10, 2023 11:13:35 am Submitted by: Sanjana Kumar

Sun Transit in Aries will make Budhaditya Raj Yoga gives good luck to these zodiac signs: जिससे सूर्य और बुध की युति होगी। यह युति बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगी। भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा के मुताबिक मेष राशि में बन रहे बुधादित्य राजयोग के कारण कई लोगों की लाइफ में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसके कारण विवाह और कॅरियर जैसे मामले सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। मेष राशि में होने वाले इस परिवर्तन का प्रभाव पूरे एक माह तक नजर आएगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जाने आखिर सूर्य और बुध की युति का लाभ सबसे ज्यादा किन राशियों पर नजर आएगा।