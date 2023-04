Budh-Guru ki Yuti: इन राशियों पर एक साथ बरसने वाली है बुध और गुरु की कृपा, बुद्धि के बल पर कमाएंगे बेशुमार दौलत

भोपालPublished: Apr 12, 2023 11:05:37 am Submitted by: Sanjana Kumar

Budh-Guru ki yuti in mesh rashi, luck will be shine as sun of these zodiac signs: मेष राशि में बुध और गुरु ग्रह की युति बनेगी। इन दोनों ही ग्रहों की युति 3 राशियों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। ऐसे में मेष राशि में बुध-गुरु की युति बनेगी, जो 3 राशियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें आखिर कौन सी है वे भाग्यशाली राशियां जिन्हें मिलने वाला है भाग्य का साथ...