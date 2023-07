नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, भारत में ट्रकों में AC होगा अनिवार्य, जानें कब लागू होगा नियम?

नई दिल्लीPublished: Jul 07, 2023 11:57:41 am Submitted by: Shivam Shukla

AC Cabin in Trucks in India:भारत में ट्रक के अंदर AC को (AC Cabin in Trucks)अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाबत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक नॉटीफिकेश को स्वीकृति दे दी है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।

AC Cabin in Trucks in India