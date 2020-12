आनंद महिंद्रा ने एलन मस्क का उड़ाया 'मजाक', देसी बैलगाड़ी की टेस्ला से तुलना

नई दिल्ली। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा अपने मजाकिया ट्वीट्स और दमदार ऑनलाइन हाजिरी के लिए जाने जाते हैं, जिसने उन्हें सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय बना दिया है। हाल ही में अरबपति व्यवसायी ने अपने व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक बैल गाड़ी की परिचालन लागत की तुलना टेस्ला कारों से की गई है।

महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, "मुझे नहीं लगता कि एलन मस्क और Tesla इस अक्षय ऊर्जा-ईंधन से चलने वाली कार की कम लागत की बराबरी कर सकते है। इसके उत्सर्जन स्तर के बारे में तो निश्चित नहीं हूं, हालांकि, यदि अगर मीथेन को ध्यान में रखते हैं...।" उन्होंने आगे सुझाव दिया कि बैल गाड़ी की रनिंग कॉस्ट कम है, जबकि उत्सर्जन का स्तर अधिक हो सकता है।

महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए फुटेज में एक ऐसी बैलगाड़ी दिखाई गई है, जिसे पीछे से देखने पर यह एक चार पहिया वाहन जैसी दिखाई देती है। इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किए जाने के एक दिन के भीतर 3.74 लाख से अधिक बार देखा गया है और इसे हजारों प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी मिली हैं।

I don’t think @elonmusk & Tesla can match the low cost of this renewable energy-fuelled car. Not sure about the emissions level, though, if you take methane into account... pic.twitter.com/C7QzbEOGys — anand mahindra (@anandmahindra) December 23, 2020

इस पोस्ट ने कई समान रूप से रिस्पॉन्स ट्वीट्स को भी आकर्षित किया है। महिंद्रा के कुछ फॉलोअर्स तो इस देसी वाहन के अन्य फायदों जैसे 'इन-बिल्ट हॉर्न' और 'सेल्फ-ड्राइविंग' को साझा करने से भी पीछे नहीं रहे।

यों तो आनंद महिंद्रा ने इस पोस्ट में टेस्ला के सीईओ को भी टैग किया है, लेकिन मस्क ने ट्वीट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। महिंद्रा ने इससे पहले वैश्विक वाहन सुरक्षा को पारित करते हुए थार 2020 पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने थार को 'भारत में सबसे सुरक्षित ऑफ-रोडर' कहा।

इसके अलावा इसके बाद किए गए अन्य ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने क्रिसमस को लेकर दो शानदार वीडियो भी पोस्ट किए। पहले वीडियो में उन्होंने जिंगल बेल्स को भारत के देसी वाद्य यंत्रों के जरिये शानदार संगीत में बजाते हुए दिखाया, तो दूसरे वीडियो में कई युवाओं का एक समूह बिल्कुल अलग अंदाज में क्रिसमस पर गाना रिकॉर्ड करते नजर आ रहा है।

A bit contrived but still ends up making some good vibes... A good warmup for Christmas Eve.... pic.twitter.com/7vlCSzQGbR — anand mahindra (@anandmahindra) December 24, 2020