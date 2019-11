पुरानी कार खरीदते समय ध्यान रखें ये बातें, नहीं खाएंगे धोका

नई दिल्ली: आप अगर कोई पुरानी कार खरीदने जा रहे हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, इन स्टेप्स को फॉलो करके आपका फायदा होगा और आप किसी भी तरह के धोके से बच सकते हैं ( how to buy old car )।

Kia K5 कर देगी Audi और BMW की सेडान कारों की छुट्टी, कीमत होगी बेहद कम

आप सेकंड हैंड कार ( second hand car ) खरीद रहे हैं और जाहिर सी बात है बिल्कुल अच्छी कार ही खरीदना चाहेंगे जो चमकती हुई हो, लेकिन कई बार क्या होता है। सेकंड हैंड डीलर पर ही कार में छोटी-मोटी चोट लग जाती हैं, जिन्हें डीलर खुद रिपेयर करके बेच देते हैं। वैसे तो सेकंड हैंड कार है तो नई जैसी नहीं होगी, लेकिन आप ऐसी कार भी नहीं लेना चाहेंगे जो एक्सीडेंट हुई हो और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको कार को खरीदने से पहले उसे ठीक प्रकार से चेक कर लीजिए।

आप सेकंड हैंड कार खरीदने किसी डीलर पर गए हैं या उस व्यक्ति के घर पर गए हैं और आपने उसे देखने से पहले ही अगर कागजों पर साइन कर दिए तो वो कार आपके नाम हो जाएगी। इससे अच्छा है कार को पहले देख परख लीजिए और उसके बाद फिर कागजी काम कीजिए। कार मालिक के सामने ही कार की अच्छे से जांच परख कर लीजिए।

लॉन्चिंग के एक महीने में ही लोगों की चहेती बनी Maruti S-Presso, कीमत 4 लाख से भी कम

कार का ओडोमीटर काम कर रहा है और उस पर देखिए की कार कितनी ज्यादा चली हुई है। कार के टायर चेक कर लीजिए कि ज्यादा घिसे हुए तो नहीं है। ठीक से रोशनी के बीच पूरी बॉडी को देखिए। पेंट को देख लीजिए कि असली है या नकली पेंट है। कार पर लगे डेंट को पेंट के जरिए छिपाया जाता है। बोनट खोल कर चेसी और इंजन नंबर चेक कीजिए। कार की सभी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, एसी, स्टीरियरिंग और हॉर्न को चेक कीजिए। कार को खरीदने से पहले एक बार किसी मैकेनिक को साथ ले जाकर पूरी जांच करवा लीजिए और टेस्ट ड्राइव करके ही कार खरीदिए।