Mahindra BE 6e खरीदें या Tata Curvv EV को ले जाएं घर, 2 मिनट में समझें कौन सी इलेक्ट्रिक कार आपके लिए है बेहतर?

प्राइस पॉइंट की बात करें तो कर्व ईवी के बेस वेरिएंट की कीमत 17.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। वहीं महिंद्रा ने अभी केवल BE 6E बेस वेरिएंट के प्राइस का खुलासा किया है।

नई दिल्ली•Dec 01, 2024 / 03:09 pm• Rahul Yadav

Mahindra BE 6e Vs Tata Curvv EV: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में अपनी दो नई इलेक्ट्रिक कारें XEV 9e और BE 6e भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। Mahindra BE 6e का मुकाबला बाजार में पहले से बिक्री के लिए मौजूद ऑल-इलेक्ट्रिक टाटा कर्व ईवी कूप एसयूवी से है। प्राइस पॉइंट के लिहाज से देखें तो दोनों की कीमतें लगभग बराबर हैं। इस आर्टिकल में हम दोनों EVs का कंपेरिजन करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं।

