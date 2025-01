भारत में अब बिना बीमा नहीं चला सकेंगे गाड़ी! पेट्रोल और FASTag के लिए भी जरूरी होगा ये डॉक्यूमेंट

भारत में अब बिना बीमा नहीं चला सकेंगे गाड़ी! पेट्रोल और FASTag के लिए भी जरूरी होगा ये डॉक्यूमेंट

FASTag and Third-Party Insurance: सरकार इंश्योरेंस वेरिफिकेशन प्रोसेस को फास्टैग और अन्य डिजिटल सर्विसेज के साथ जोड़ने की प्लानिं कर रही है। इससे पूरा सिस्टम सही तरीके से काम कर सकेगा…

भारत•Jan 28, 2025 / 12:10 pm• Rahul Yadav

अनिवार्य किया जा सकता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

Mandatory Third Party Insurance For Fuel and Fastag: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के लिए कुछ तरीकों पर विचार करने का आदेश दिया है। जिसमें कहा गया है कि बिना बीमा वाले वाहनों को फ्यूल भरवाने और फास्टैग लेन का इस्तेमाल करने से रोकना है, यानि कि पेट्रोल और FASTag के लिए आपको इंश्योरेंस पेपर्स दिखाने पड़ेंगे। मंत्रालय के प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि, बिना बीमा वाले वाहन मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल (नवीनीकरण) नहीं किया जाएगा।