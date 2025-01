Car Loan: पहली बार लोन पर खरीद रहे हैं कार? तो जान लीजिए 20/4/10 का नियम, इसे अपनाकर अपने लिए चुन सकते हैं बेस्ट ऑप्शन

Rule of 20-4-10 Car Loan: लोन पर कार लेते समय आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि आपका बजट न गड़बड़ाए साथ ही बाद में समस्याओं से न झूझना पड़े।

भारत•Jan 27, 2025 / 02:37 pm• Rahul Yadav

Know The Rule of 20-4-10 Car Loan: अगर आप भी नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। नई कार खरीदने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं, पहला तो यह कि नगद खरीद सकते हैं। अगर बजट थोड़ा टाइट है या फिर कैश पर नहीं खरीदना चाहते हैं तो लोन वाले विकल्प की तरफ जा सकते हैं। हालांकि, लोन पर भी कार लेते समय आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि आपका बजट न गड़बड़ाए साथ ही बाद में समस्याओं से न झूझना पड़े।