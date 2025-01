Nissan की इस एसयूवी पर मिल रही है 1 लाख की छूट, मिलते हैं सनरूफ सहित ये खास फीचर्स

Nissan Magnite Offers: अपडेट मैग्नाइट 5.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके टॉप मॉडल की कीमत 11.50 लाख रुपये एक्स शोरूम है।

नई दिल्ली•Jan 12, 2025 / 12:43 pm• Rahul Yadav

Nissan Magnite Offers in January 2025: निसान (Nissan India) की मैग्नाइट एसयूवी (Nissan Magnite) भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर है। कंपनी ने बीते साल में इसे नए अपडेट के साथ भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उतारा है। अब कंपनी अपनी इस एसयूवी पर इस महीने डिस्काउंट की पेशकश कर रही है। हालांकि, इस डिस्काउंट का बेनिफिट कुछ चुनिंदा लोग ही उठा पाएंगे। निसान की नई स्कीम ‘Bold For The Brave’ के तहत 1 लाख रुपये तक की सेविंग्स की सकती हैं। चलिए जानते हैं डिस्काउंट ऑफर और गाड़ी की खासियत के बारे में।

Hindi News / Automobile / Nissan की इस एसयूवी पर मिल रही है 1 लाख की छूट, मिलते हैं सनरूफ सहित ये खास फीचर्स