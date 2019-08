बस्ती हुई जलमग्न, खाने-पीने के भी लाले पड़े

रेनवाल मांजी. जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाइवे स्थित रेनवाल मांजी टोल प्लाजा के पास बस्ती में बारिश का पानी भर जाने से इनमें रहने वाले खानाबदोश परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग यहां दो साल से रह रहे हैं। यहां झोंपडिय़ों में बारिश का पानी भर (Huts filled with rain water) जाने से यह लोग 10 दिनों से परेशान हो रहे हैं। यहां 20 परिवारों के लोग रहते हैं। उनका कहना है कि झोपडिय़ों में पानी भर जाने की जानकारी प्रशासन को होने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। पास ही सेज्या भन्दा होने से कभी भी बड़ा हादसा होने का भय भी उन्हें सताता रहता है। जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाइवे (Jaipur-Bhilwara Mega Highway) रेनवाल मांजी से होकर रोज फागी उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार इस मार्ग से गुजरते हैं, फिर भी प्रशासन जानकर अनजान बना हुआ है।

नया सागर बांध में आया साढ़े पांच फुट पानी

मौजमाबाद. कस्बे के नया सागर बांध (New Sagar Dam) में पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते साढ़े पांच फुट पानी की आवक (Five and a half feet of water arrival due to rain) हुई है। बारिश के चलते क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। इससे लोग परेशान है। कई कच्चे मकान एवं दीवारें ढह (Mud houses and walls collapsed) गई है। कस्बे के खटीक मोहल्ले में नाथूलाल खटीक एवं नागोरी मोहल्ले में अजीज नागोरी सहित कई लोागों के कच्चे मकान ढह गए।

सड़क पर कटाव लगने से कई गांवों का सम्पर्क टूटा

बिचून. ग्राम पंचायत गुढ़ा बैरसल की रिणवा की ढाणी से माटोलिया व नेहरा की ढाणी के रास्ते में सड़क पर कई जगह गहरे गड्ढे (Deep pits in many places on the road) हो जाने से गुढ़ा बैरसल से ढाणी बोराज जाने वाला रास्ता बन्द हो गया है। लोगों को ग्राम पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने के लिए आसलपुर मोड़ से लम्बा चक्कर लगाकर आना जाना पड़ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे। दूदू भाजपा मण्डल प्रवक्ता चेतराम कुमावत ने बताया कि पिछले दिनों क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश से गुढ़ा बैरसल पंचायत की रेलवे फाटक संख्या 244 रिणवा की ढाणी से ढाणी बोराज जाने वाली सड़क पर कई जगह गहरे गड्ढे हो गए। इससे नेहरा की ढाणी, माटोलियां की ढाणी के लोगों को गुढा बैरसल पंचायत आने के लिए लम्बा चक्कर लगाना पड़ रहा है।