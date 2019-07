बालोद@Patrika. जिले के गुरुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे 30 में शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। (Balod road accident) पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। (Balod patrika) वहीं आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। (Rajnandgaon police constable Santosh Sahu)

छुटटी लेकर अपने घर दरगाहन (चारामा) जा रहा था

मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव जिला पुलिस में आरक्षक संतोष साहू छुटटी लेकर अपने घर दरगाहन (चारामा) बाइक से जा रहा था। उसी दौरान सामने से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे संतोष की मौत हो गई। इस दुर्घटना से बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर भागने का प्रयास कर रहा था जिसे लोगों ने पकड़ लिया। (Rajnandgaon constable Santosh Sahu dies in road accident)

बालोद/कलंगपुर. गुरुवार शाम को गुंडरदेही रेलवे स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर चैनगंज फाटक के समीप दुर्ग से भानुप्रतापपुर डाउन पैसेंजर के सामने कूदकर एक युवक ने जान देने का प्रयास किया। इस दुर्घटना में युवक की जान तो बच गई किंतु दोनों पैरों से हाथ धो बैठा। (Suicide attempt by jumping in front of the train)

कूदते हुए गार्ड ने देख लिया

बताया जाता है कि युवक को ट्रेन के सामने कूदते हुए गार्ड ने देख लिया था उन्होंने तुरंत ड्राइवर को सूचना दी। ड्राइवर ने तत्काल ट्रेन को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पैसेंजर आगे बढते हुए धमतरी मार्ग के चैनगंज पाटक तक पहुंच गई थी। ट्रेन रुकने के बाद ड्राइवर और गार्ड ने नीचे उतरकर युवक को पटरी पर ढूंढना शुरू किया लेकिन उस वक्त अंधेरा होने की वजह से समय लग गया। बताया जाता है कि कटने के बाद कमर के ऊपर का हिस्सा ट्रेन के नीचे एवं दोनों पैर बाहर था जो अंधेरे में नहीं दिख रहा था।

सूचना गार्ड ने स्टेशन मास्टर को दी

आत्महत्या करने वाले युवक के मिलने बाद इसकी सूचना गार्ड ने स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर ने गुंडरदेही पुलिस को घटना की जानकारी दी। घायल युवक को संजीवनी 108 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां युवक की सांसें तो चल रही थी लेकिन खून की बहाव ज्यादा होने के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के समय युवक की पहचान नहीं हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक ट्रेन आने के पूर्व वहीं आसपास घूम रहा था।

