एसी और कार के लिए करता था अप्राकृतिक सेक्स, अंत में महिला ने उठाया ये कदम

Domestic Violence in Banda: बांदा जिले में एक हैवान ने दहेज के लिए सारी हदें पार कर दी। न केवल पत्नी की मारता पीटता था बल्कि अप्राकृतिक सेक्स भी करता था।

Updated: April 27, 2022 11:16:41 am

देश दुनिया ने एक तरफ खूब तरक्की कर ली तो दूसरी तरफ बेहतर कानून व्यवस्था भी बेहतर होने के दावे किए जाते हैं। लेकिन बेटियों को आज भी दहेज के लिए प्रताड़ित होना पड़ता है। दहेज के लिए कोई कितना गिर सकता है। इसकी गवाह शहर कोतवाली की एक युवती है। कार और एसी की मांग पूरी न होने पर उसके पति ने प्रताड़ित करने के लिए अप्राक़ृतिक सेक्स किया। जब पीड़िता के सब्र का बांध टूट गया तो महिला थाना पहुंची, जहां आरोपित और ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई।

Husband Harassing Wife doing Unnatural Sex for Dowry in Banda