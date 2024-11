मानवता शर्मसार : अस्पताल के शौचालय में मिला नवजात का शव

पुलिस का मानना है कि बच्चा सिर्फ एक या दो दिन का था और यह घटना बुधवार रात को हुई होगी। औजारों की मदद से शव को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया।

बैंगलोर•Nov 29, 2024 / 11:18 am• Nikhil Kumar

-पहले लगा कपड़ा या कचरा जाम की वजह बेंगलूरु. रामनगर जिले के हारोहल्ली के एक अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ने चिकित्सकों, नर्सों, पुलिसकर्मियों व आस-पास के लोगों को अचरज में डाल दिया है। भूतल पर स्थित जाम शौचालय में एक नवजात शिशु का शव बरामद The body of a newborn baby was found in the toilet हुआ है।

यह घटना तब सामने आई जब शौचालय जाम होने से परेशान कर्मचारियों ने उसे ठीक करने के लिए सफाईकर्मियों और प्लंबर को बुलाया। पहले तो उन्हें लगा कि कपड़ा या कचरा जाम की वजह है। लेकिन, जब उन्हें पता चला कि एक नवजात शिशु के शव के कारण शौचालय जाम हो रखा था, तो सभी चौंक गए।पुलिस का मानना है कि बच्चा सिर्फ एक या दो दिन का था और यह घटना बुधवार रात को हुई होगी। औजारों की मदद से शव को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया। पुलिस को लगता है कि किसी ने बच्चे के जन्म को छिपाने के लिए उसे शौचालय में बहा दिया। बच्चे की मां इसमें शामिल हो सकती है या बच्चे को किसी दूसरी जगह से अस्पताल लाया गया हो सकता है। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। अभी तक किसी ने भी नवजात शिशु के लापता होने की रिपोर्ट नहीं की है।बच्चे के शव को जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। इस घटना से परेशान लोग बच्चे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।