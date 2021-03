कोरोना : दूसरी लहर की पुष्टि के बाद कर्नाटक में लॉकडाउन के संकेत

बेंगलूरु. कर्नाटक में कोविड के मामले बढऩे पर सरकार लॉकडाउन (Karnataka Government Would Be Forced To Impose Lockdown, If Covid Cases Continue To Increase) पर मजबूर हो सकती है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने बुधवार को विश्व टीबी दिवस (World TB Day) कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान इसके संकेत दिए। बुधवार को राज्य में करीब 2300 नए मामले आए जो पिछले चार महीने के दौरान एक दिन में सर्वाधिक है।

कई राज्य सीमित या पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर मजबूर

उन्होंने कहा कि दूसरी लहर (second wave of corona) के दस्तक देने के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मास्क व सामाजिक (Mask and Social Distancing ) नियमों का उल्लंघन जारी है। कई राज्य सीमित या पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर मजबूर हो गए हैं। इससे बचने के लोगों को सरकार का साथ देना होगा।

वे भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं

फिल्म प्रोमोशन व अन्य समारोहों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग स्थिति से अवगत हैं, वे भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। डॉ. सुधाकर ने फिल्म स्टार्स व धार्मिक प्रमुखों (Film stars and Religious Leaders) से बड़े समारोहों के आयोजन से बचने की अपील की।

चर्चा के बाद आगे की रणनीति

इस बीच, स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. के. वी. त्रिलोक चंद्र ने बताया कि अगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, प्रशासकों को पत्र लिखकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है।

राज्यों से सर्वाजनिक कार्यक्रमों पर स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगाने या लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए कहा गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22 के तहत राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि आहूजा के पत्र पर कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति के साथ चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। राज्य सरकार त्योहारों (Festival and Corona) को लेकर एक से दो दिनों में दिशा-निर्देश जारी करेगी।