एक सप्ताह से कोविड-19 का एक भी मामला नहीं

मेंगलूरु. जिले (Mengaluru District has zero Covid- 19 cases since a week) के लिए अच्छी खबर है। गत एक सप्ताह से यहां कोविड-19 (Covid - 19) का एक भी पुष्ट मामला सामने नहीं आया है। जिले के कोविड-19 प्रभावित एक मात्र शिशु को भी अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है।

जिला आयुक्त सिंधु बी. रूपेश ने रविवार को जारी अपने बयान में बताया कि अब तक जिले में कोविड-19 के 12 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें एक 10 माह का बच्चा भी शामिल है। जो स्वास्थ्य हो चुका है। शनिवार को उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। इन 12 मरीजों के 128 प्राइमरी व 593 सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट्स चिन्हित कर निगरानी में रखे गएं। जबकि इनके संपक में आने वाले 6,447 घरों के 30,663 लोगों की पहचान भी की गई। सभी लोग निगरानी में हैं। अब तक किसी में कोई लक्षण सामने नहीं आए हैं।

एसडीपीआइ कार्यकर्ता इस्माइल (45) और अशरफ (32) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर आशा कार्यकर्ता वसंती (45) को धमकाने व सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है।