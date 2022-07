बांसवाड़ा में पांच छात्र संगठनों की नजर कुर्सी पर

In Banswara, the eyes of five student organizations are on the chair छात्र संघ चुनाव में इस बार बांसवाड़ा जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई, अजाजजा छात्रसंघ, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा व आम आदमी पार्टी की छात्र संगठन इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति के बीच अपना पैनल जीताने की कशमकश रहने की संभावना है।

बांसवाड़ा Published: July 31, 2022 05:40:13 pm

In Banswara, the eyes of five student organizations are on the chair प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल के कारण दो वर्ष राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव का बिगुल बज गया है। आगामी 26 अगस्त को चुनाव होगा। अगले दिन मतगणना होगी। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया 18 अगस्त से ही आरंभ हो जाएगी।

बांसवाड़ा में पांच छात्र संगठनों की नजर कुर्सी पर

छात्र संघ चुनाव में इस बार बांसवाड़ा जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई, अजाजजा छात्रसंघ, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा व आम आदमी पार्टी की छात्र संगठन इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति के बीच अपना पैनल जीताने की कशमकश रहने की संभावना है। प्रदेश में वर्ष 2019 में छात्रसंघ चुनाव हुए थे। इसके बाद 2020 व 2021 में कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने चुनाव स्थगित कर दिए। कोरोना संक्रमण का जोर कम होने और हालात सामान्य होने पर महाविद्यालय खुले। इसके साथ ही छात्र संगठनों ने विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान को लेकर मुखर होना शुरू किया। अब राज्य सरकार की ओर से छात्रसंघ चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही छात्र संगठनों की सक्रियता बढ़ गई है। In Banswara, the eyes of five student organizations are on the chair पंचकोणीय मुकाबला संभव जिले के राजकीय महाविद्यालयों में एबीवीपी, एनएसयूआई, अजाजजा छात्रसंघ व भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा विगत सालों में सक्रिय रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी की छात्र संगठन इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। जिससे पंचकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। जिले के सबसे बड़े श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में वर्तमान में एबीवीपी का अध्यक्ष है, जबकि इससे पहले एसटीएससी व एनएसयूआई ने कब्जा जमाया था। हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय में एनएसयूआई का दबदबा बना हुआ है और इसे पार करने की इस बार एबीवीपी के सामने चुनौती रहेगी। जिले में नए खुले छोटी सरवन, गांगड़तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ कन्या और आनंदपुरी कॉलेज में पहली बार चुनावी घमासान होगा। इधर, अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संगठन ने छोटी सरवन में शनिवार को जिलाध्यक्ष प्रकाश बामणिया, संभाग अध्यक्ष मनोहर खड़िया के नेतृत्व में बैठक की। जिलाध्यक्ष बामणिया ने बताया कि जिले के सभी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई। सदस्यता अभियान के साथ ही संगठन की विचारधारा से छात्रों को जोड़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर छोटी सरवन तहसील कार्यकारणी का विस्तार कर विकास मईड़ा को अध्यक्ष नियुक्त किया। सुभाष मईड़ा को छोटी सरवन कॉलेज में इकाई अध्यक्ष व तुलसीराम मईड़ा को महासचिव बनाया। विधानसभा क्षेत्र उपाध्यक्ष अमिताभ मईड़ा, महासचिव केशवराम निनामा व पारस खड़िया को तहसील उपाध्यक्ष मनोनीत किया। बैठक में संभागीय महासचिव संजय खाट, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मनोज डामोर, कांतिलाल निनामा, अरविंद डामोर, सरपंच लतेश मईडा, निलेश खराड़ी, निकेश चरपोटा, बादल बामणिया, आशीष डोडियार, रितेश मईड़ा, मुकेश भाभोर, अल्केश निनामा, मुकेश निनामा, निलेश डोडियार आदि उपस्थित रहे। पढ़ना जारी रखे

