Rajasthan: 25 सितंबर को PM मोदी आएंगे बांसवाड़ा, देंगे लाखों करोड़ की सौगातें; जानें क्या रहेगा पूरा कार्यकम

PM Modi Rajasthan Visit: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर 2025 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार की लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। इस दौरान पीएम माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। यह राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते गुरुवार को इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। सीएम ने सुरक्षा, यातायात और पार्किंग व्यवस्था को लेकर गृह और परिवहन विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपी।
साथ ही, आयोजन स्थल पर बैठने की व्यवस्था, पेयजल, और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों तक किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन सकें।
प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। इनमें बीकानेर-दिल्ली कैंट, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन शामिल है। ये रेल परियोजनाएं राजस्थान की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। इसके अतिरिक्त, पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे।
बताते चलें कि माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना से रोजगार सृजन के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के तहत सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित योजनाओं का लोकार्पण होगा, जो भारत के 2030 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं इस तरह की जाएं कि आयोजन में शामिल होने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ यातायात प्रबंधन और पार्किंग स्थलों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।