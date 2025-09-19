Rajasthan: 25 सितंबर को PM मोदी आएंगे बांसवाड़ा, देंगे लाखों करोड़ की सौगातें; जानें क्या रहेगा पूरा कार्यकम

PM Modi Rajasthan Visit: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर 2025 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार की लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। इस दौरान पीएम माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। यह राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।