अंता चुनाव: अपने ही गांव में हार गए BJP के ‘मोरपाल’, नरेश मीणा ने दी 967 वोटों से पटखनी

मोरपाल सुमन को अपने गांव तिसाया में करारी हार का सामना करना पड़ा है। तिसाया में कुल 1398 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से सबसे अधिक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 1033 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमौद जैन भाया को 268 वोट मिले, जबकि बीजेपी के मोरपाल को महज 63 मत ही मिले हैं। इस तरह से नरेश मीणा के मुकाबले मोरपाल को 967 वोट कम मिले।