अंता चुनाव: अपने ही गांव में हार गए BJP के ‘मोरपाल’, नरेश मीणा ने दी 967 वोटों से पटखनी

अंता से बीजेपी प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन (फोटो-पत्रिका)
बारां। अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को अपने ही गांव में हार का सामना करना पड़ा। हार ही नहीं, यहां पर मोरपाल सुमन बुरी तरह हारे हैं। पूरे अंता में भले ही दूसरे स्थान पर रहे हों लेकिन अपने गांव में मोरपाल सुमन को महज 63 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहे।
मोरपाल सुमन को अपने गांव तिसाया में करारी हार का सामना करना पड़ा है। तिसाया में कुल 1398 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से सबसे अधिक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 1033 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमौद जैन भाया को 268 वोट मिले, जबकि बीजेपी के मोरपाल को महज 63 मत ही मिले हैं। इस तरह से नरेश मीणा के मुकाबले मोरपाल को 967 वोट कम मिले।
11 नवम्बर को मतदान दिवस के दौरान सांकली के ग्रामीणों ने श्मशान स्थल तक रोड बनाने तथा अन्य समस्याओं को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया था। जिसके चलते गांव में किसी भी मतदाता ने मतदान नहीं किया। दोपहर बाद करीब 4 बजे एक मतदाता ने मतदान किया, जिसका वोट कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को मिला है।
दरअसल, 14 नवंबर को अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को 15612 वोटों से जीत हासिल हुई। भाया को कुल 69571 वोट मिले। वहीं, दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन रहे, जिन्हें 53959 वोट मिले। जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेण मीणा को 53800 वोट मिले।
