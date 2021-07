यूपी: बाजार से लौट रही तीन बहनों से खेत में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क, बरेली

बाजार से लौट रही तीन बहनों को खेत में खींचकर उनके साथ दुष्कर्म ( Rape ) के प्रयास की घटना सामने आई है। किशोरियों ने शोर मचाया तो आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद तीनों आरोपी अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद इन किशोरियों के परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताई। अब परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले दर्ज नहीं कर रही। लड़कियों के परिवार वालों का यह भी आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले में समझौते का दबाव बनाया जा रहा है।

( crime against women in up ) घटना बरेली के क्योलुडिया थाना क्षेत्र की है। थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी अपनी दो चचेरी बहनों के साथ बाजार में कपड़े लेने के लिए गई थी। बाजार में खरीदारी करने के बाद दोपहर के समय तीनों पैदल अपने गांव वापस लौट रही थी। गांव आने के लिए काेई साधन नहीं है और पैदल चलकर ही गांव आना पड़ता है। गांव का रास्ता भी जंगल वाला है। आरोपों के अनुसार गांव से कुछ दूर पहले बाइक पर आए दूसरे गांव के तीन युवकों ने तीनों बहनों का रास्ता रोक लिया और जबरन खींच कर गन्ने के खेत में ले गए।

आरोपों के अनुसार तीनों युवकों ने किशोरियों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। ऐसे में खुद को असहाय महसूस करते हुए किशोरियों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। लोगों को अपनी ओर आते देख तीनों आरोपी खेतों की तरफ से ही भाग निकले। तीनों अपनी बाइक भी मौके पर ही छोड़ गए। घटना के बाद डरी हुई तीनों बहनें अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। जब परिजनों को इस बात का पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आनन-फानन में परिवार के लोग पुलिस थाने पहुंचे और पड़ोसी गांव के तीनों युवकों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। लड़कियों के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है और पुलिस इस मामले में फैसला कराना चाहती है।

