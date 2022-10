PFI के खिलाफ बोलने पर बरेली के मौलाना को मिली जान से मारने की धमकी

बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मौलाना का आरोप है कि उन्हें एक युवक ने पीएफआई के खिलाफ बोलने पर धमकी दी है। जिसके बाद उन्होंने डीएम व एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी है।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल, उन्होंने पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का समर्थन करते हुए उसे बैन करने की मांग उठाई थी। जिसपर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। जिसके बाद मौलाना ने डीएम व एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी है। मौलाना के अनुसार गुरुवार दोपहर 3:42 बजे दिल्ली से एक टेलीफोन करने वाले युवक ने अपना नाम अब्दुस्समद निवासी शाहीन बाग बताया। मौलान ने आरोप लगाया है कि उस युवक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी हैं।

Maulana Shahabuddin razvi received death threats for speaking against PFI in Bareilly