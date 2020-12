UP: बरेली में मुस्लिम लड़की ने मंदिर में की हिंदू लड़के से शादी, वीडियो जारी कर एसएसपी से मांगी सुरक्षा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

बरेली. लव जेहाद (Love Jihad) का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद अब बरेली में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के (Muslim Girl Marriage with Hindu Boy) से मंदिर में शादी करके वीडियो वायरल (Video Viral) कर एसएसपी से सुरक्षा मांगी है। युवती ने जारी किये गए वीडियो में अपने पति और उसके दोस्तों की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। युवती ने अपनी मर्जी से शादी करने और हिन्दू धर्म में विश्वास होने की बात कही है। हालांकि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

मामला बरेली के रिठौरा कस्बे के हाफिजगंज थानाक्षेत्र का है। यहां एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से मंदिर में हिन्दू रीति रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि के सात फेरे लिये। लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र भी पहनाया। दोनों ने विवाह कराने वाले पंडित के पांव भी छुए।

इसके बाद युवती ने एक वीडियो बनाकर उसे वायरल (Muslim Goirl Video Viral) कर दिया, जिसमें वह एसएसपी से अपनी, अपने पति और उसके दोस्तों की सुरक्षा की गुहार लगाती दिख रही है। वीडियो में युवती ने कहा है कि 'एसएसपी साहब! मैं बालिग हूं और मैं बचपन से ही हिंदू रीति-रिवाजों को मानती हूं। मैंने अपनी मर्जी से पंकज शर्मा से शादी की है और पंकज शर्मा के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूं। कृपया मेरे पति और उसके दोस्तों को परेशान ना किया जाए।’

उधर इस वीडियो के जारी होने के बाद बरेली के एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने मीडिया से कहा कि इस तरह के जितने भी मामले होते हैं उनमें लड़का-लड़की अलग-अलग धर्मों के होते हैं तो मुकदमा दर्ज कर लड़की को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बयान दर्ज करवाए जाते हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

बरेली में दर्ज हुआ था लव जेहाद का पहला मुकदमा

बताते चलें कि उत्तर प्रदेश ने कथित लव जेहाद को रोकने के लिये पिछले दिनों लव जेहाद के खिलाफ कानून (UP Love Jihad Law) बनाया है। UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020 कानून बनने के बाद इस एक्ट में पहला कथित लव जेहाद का मुकदमाद बरेली में ही लिखा गया था। पुलिस ने एफआईआर के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी किया था।