देर रात बुजुर्ग की चाकू घोंपकर हत्या, दोनों कान कटे मिले, हाथ की अंगुलियों सहित पूरा शरीर था लहुलुहान

देर रात बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, दोनों कान कटे मिले, हाथ की अंगुलियों सहित पूरा शरीर था लहुलुहान

गांव में पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक मकान में मंगलवार रात बदमाशों ने चाकू घोंपकर वृद्ध की हत्या ( Old man murdered in barmer ) कर दी। ( Old man brutally murdered ) ग्रामीण थाना पुलिस ( barmer police ) के अनुसार बिशाला गांव निवासी दुर्गाराम (65) पुत्र गुणेशाराम की अज्ञात लोगों ने पेट में चाकू से 2-3 वार कर हत्या कर दी।