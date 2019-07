बाड़मेर में पंडाल गिरने से 14 लोगों की मौत, पीएम मोदी व सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जताया दुख

बाड़मेर। ( Pandaal Collapse in Barmer ) बाड़मेर जिले के जसोल कस्बे में रविवार दोपहर को कथा के दौरान आंधी के चलते पंडाल गिर जाने से 14 जनों की मौत हो गई जबकि पचास से अधिक लोग घायल हो गए। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi), मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ( Vasundhara Raje ) ने दुख जताया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान के बाड़मेर में कथा के दौरान पंडाल गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवदेनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं

Collapse of a ‘Pandaal’ in Rajasthan’s Barmer is unfortunate. My thoughts are with the bereaved families and I wish the injured a quick recovery: PM @narendramodi