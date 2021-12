Electricity bill: औसत बिलिंग के नाम पर उपभोक्ताओं की जेब काट रही बिजली कंपनियां

Electricity bill: राजस्थान की तीनों कंपनियां 6 से 7 लाख उपभोक्ताओं को दे रही हैं औसत बिल। एक साल में दो ही बार दे सकते हैं औसत बिल फिर भी लगातार थमाए जा रहे हैं औसत बिल।

अभिषेक सिंघल/जयपुर। राजस्थान की तीनों बिजली वितरण कंपनियां ( jaipur discom, Ajmer discom, jodhpur discom) औसत बिल के नाम पर उपभोक्ताओं की जेब काटने में जुटी हैं। पूर्व उपभोग के आधार पर बन रहे इन बिलों को बाद के उपभोग के आधार पर एडजस्ट करवाने की लम्बी प्रक्रिया के चलते लाखों उपभोक्ता औसत बिलों का झटका सह रहे हैं। घाटे, चोरी और छीजत से जूझ रही डिस्कॉम (jvvnl, avvnl,jodhpur vvnl) भी उपभोक्ताओं को एक साल में दो ही बिल का प्रावधान होने के बावजूद कई उपभोक्ताओं को लगातार औसत बिल थमाए जा रही हैं।

