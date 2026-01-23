23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट; चुनाव में ‘जमानत की परीक्षा’, जीत के बाद भी कट सकती है रकम!, जानें पूरा मामाल

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव नजदीक आते ही सरपंच से लेकर जिला परिषद सदस्य तक चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ जीत-हार की नहीं, बल्कि जमानत राशि की भी है।

2 min read
Google source verification

बस्सी

image

kamlesh sharma

Jan 23, 2026

Rajasthan Panchayat Elections

Rajasthan Panchayat Elections (Patrika File Photo)

बस्सी (जयपुर)। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही सरपंच से लेकर जिला परिषद सदस्य तक चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ जीत-हार की नहीं, बल्कि जमानत राशि की भी है। चुनाव हारने के बाद अक्सर पूछा जाने वाला सवाल ‘जमानत बची या नहीं।’ इस बार और ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जमानत राशि को लेकर नियमों को सख्ती से स्पष्ट किया है।

सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में प्रत्याशी को कुल डाले गए मतों का कम से कम 1/6 हिस्सा मिलना जरूरी है। यदि किसी प्रत्याशी को इससे कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

हालांकि, यदि कोई प्रत्याशी कम मत प्रतिशत के बावजूद चुनाव जीत जाता है, तो भी उसकी जमानत राशि सुरक्षित रहेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पद पर कुल 3000 वोट पड़े हैं, तो प्रत्याशी को जमानत बचाने के लिए कम से कम 500 वोट प्राप्त करने होंगे। इससे कम वोट मिलने पर, चाहे हार हो या जीत, नियमों के अनुसार जमानत राशि जब्त की जा सकती है।

नियमों का दिया हवाला

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश में राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 का उल्लेख किया गया है। इसमें सरपंच पद के लिए नियम 56 के उप-नियम (3) तथा पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए नियम 58 के उप-नियम (5)(a) लागू होंगे।

इतनी देनी होगी जमानत राशि

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव में सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 500 रुपए तय की गई है। वहीं महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के लिए यह राशि 250 रुपए होगी। यह राशि आवेदन के साथ जमा करानी अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण भी जरूरी

निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ किया है कि कई बार कम मत प्रतिशत पर भी प्रत्याशी निर्वाचित घोषित हो जाते हैं। ऐसे मामलों में यदि प्रत्याशी को कुल मतदान का 1/6 हिस्सा नहीं मिला है, तो जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। आयोग के इस निर्देश से अब पंचायत चुनावों में किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश नहीं रहेगी।

फैक्ट फाइल

-जमानत राशि (सामान्य): 500 रुपए
-महिला/एससी/एसटी/ओबीसी: 250 रुपए

  • जमानत बचाने के लिए जरूरी वोट: कुल मतदान का 1/6 हिस्सा-1/6 से कम वोट: जमानत जब्त

इनका कहना है…

  • पंचायती राज चुनावों में जमानत राशि से जुड़े प्रावधान पहले से नियमों में हैं। प्रत्याशियों में भ्रम न रहे, इसलिए आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है।

राजेश वर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 03:44 pm

Published on:

23 Jan 2026 03:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट; चुनाव में ‘जमानत की परीक्षा’, जीत के बाद भी कट सकती है रकम!, जानें पूरा मामाल

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में पंचायत चुनाव ने पकड़ी रफ्तार, इस कस्बे की 42 ग्राम पंचायतों के 410 वार्ड तय, राजनीति हलचल तेज

Rajasthan Panchayat Elections
बस्सी

Jaipur : मातम में बदल गई शादी की खुशियां, ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, 3 माह बाद थी शादी

बस्सी

वार्ड पंच से सरपंच तक: गांव-गांव में तेज हुई पंचायत चुनाव की सरगर्मी, बस्सी-तूंगा में 623 वार्डों का गठन

Rajasthan Panchayat Election
बस्सी

राजस्थान में यहां बन रहा 86KM लंबा सुपर एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा जुड़ेगा; सफर होगा आसान

Paniyala-Barodamev-Super-Express-Highway-2
बस्सी

सोने के भाव बिक रही जयपुर की मिट्टी, एक बीघा जमीन की मिट्टी 10 से 12 लाख में, जानें वजह

बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.