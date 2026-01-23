राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट; चुनाव में ‘जमानत की परीक्षा’, जीत के बाद भी कट सकती है रकम!, जानें पूरा मामाल

बस्सी (जयपुर)। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही सरपंच से लेकर जिला परिषद सदस्य तक चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ जीत-हार की नहीं, बल्कि जमानत राशि की भी है। चुनाव हारने के बाद अक्सर पूछा जाने वाला सवाल ‘जमानत बची या नहीं।’ इस बार और ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जमानत राशि को लेकर नियमों को सख्ती से स्पष्ट किया है।