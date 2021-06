Beauty Tips: गुड़ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद, लंबे और काले बालों के लिए भी है वरदान

Benefits of jaggery: गुड़ ना केवल स्वाद में टेस्टी होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

Beauty Tips: सर्दियों में खाए जाने वाले पौष्टिक पदार्थों में गुड़ एक ऎसा शानदार मेवा है जिससे ना केवल आपकी सेहत में चार चांद लग जाते हैं बल्कि आपके बाल, हडि्डयां और सम्पूर्ण सेहत सुधर जाती है। गुड़ आपकी मीठा खाने की चाहत तो पूरी करता ही है, साथ ही आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

झुर्रिया और पिंपल्स

गुड़ में भरपुर विटानि और मिनरल्स पाएं जाते हैं, जो स्किन को पोषित करते हैं। गुड़ से स्किन सॉफ्ट, हेल्दी, हाइड्रेट और ग्लोइंग बनती है। इससे चेहरे पर झुर्रिया भी नहीं पड़ती और यह पिंपल्स होने से भी रोकता है।

कम करें वजन

मीठा खाने से कैलोरी बढ़ती है जिससे वजन ज्यादा होने लगता है, लेकिन गुड़ में पाएं जाने वाले मिनरल्स विशेषत पोटेशियम वजन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। साथ ही यह मेटाबोलिज्म भी बढ़ाता है।

कब्ज

गुड़ पाचन का एक बहुत अच्छा साधन है। इससे पाचन तंत्रा दुरूस्त बना रहता है और कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होती है। खाने के बाद गुड़ खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहता है।

घने बाल

गुड़ आयरन का एक अच्छा स्त्रोत है। इसे विटामिन सी से भरपुर चीजों जैसे नींबू, आंवला आदि के साथ खाने से बाल लंबे, घने, काले और हेल्दी बनते हैं। ऎसा माना जाता है कि महिने में दो बार शैंपू से पहले गुड़, मुल्तानी मिट्टी और दही का मिश्रण बालों में लगाने से बाल प्राकृतिक रूप से खूबसूरत और लंबे होते हैं।

लिवर की सफाई

गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थो को बाहर कर देता है। अगर कोई एल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है तो लिवर की सफाई के लिए गुड़ बेस्ट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गुड़ खाकर आप ज्यादा एल्कोहल पी सकते हैं। एल्कोहल शरीर के लिए हानिकारक होता है।

जोड़ों के दर्द में सहायक

गुड़ में कैल्शियम पाया जाता है, जो हडि्डयों को मजबूत बनाता है। गुड़ के सेवन से हडि्डयों से जुड़ी समस्याओं और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। रोज अदरक के एक टुकड़े के साथ गुड़ खाने से जोड़ों का दर्द ठीक होता है और ज्वॉइंट्स मजबूत बनते हैं।

अस्थमा

गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाने से यह गले और फेफड़ों के इंफेक्शन से बचाव करता है। साथ ही अस्थमा मरीज को सांस लेने में होने वाली दिक्कत को भी दूर करता है।

इम्यूनिटी

गुड़ में एंटिऑक्सीडेंट्स, जिंक, सेलेनियम पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जिससे बैक्टीरिया से लड़ने में मदद मिलती है। इसलिए रोज एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाना चाहिए।

खून की सफाई

अगर रोजाना गुड़ खाया जाएं तो यह खून को प्योरिफाई करता है। इससे खून साफ रहता है। गुड़ खाने से ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ता है और खून संबंधी कई बीमारियों की जोखिम कम होती है।

